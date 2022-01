Tutto quello che Conte e Speranza devono (ancora) spiegarci (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le mascherine fallate, la "vigile attesa" bocciata dal Tar, la zona rossa mancata: Conte e Speranza spieghino le falle del "modello Italia" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le mascherine fallate, la "vigile attesa" bocciata dal Tar, la zona rossa mancata:spieghino le falle del "modello Italia"

Advertising

SirDistruggere : Ho letto una battuta che inizialmente mi ha fatto ridere, poco dopo mi ha fatto piangere, perché le probabilità son… - ItaliaViva : Il M5S è diviso fra Conte, che ha il problema di non fare la figura di quello che non conta niente e Di Maio, che s… - Link4Universe : Tutto quello che ti è successo ed hai fatto oggi, essendo l'universo deterministico, sarà stato fondamentale per qu… - Dear_Inanna_Z : RT @Sejev9: Noi complottisti siamo talmente pazzi che vi diciamo sempre in anticipo tutto quello che succederà. (Viniamin) - fuk1furiosa : RT @Bea16054325: UN ANNO FA... Quindi tutto quello che ne consegue non ha nessun senso. Mi confermate che questa risoluzione è vera?@Giulio… -