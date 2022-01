Sampdoria, infortunio Quagliarella: l’attaccante non ci sarà contro la Juventus (Di lunedì 17 gennaio 2022) Niente da fare per Quagliarella. l’attaccante della Sampdoria non recupera dall’infortunio e non ci sarà contro la Juventus Fabio Quagliarella prosegue il proprio iter riabilitativo dopo l’infortunio al soleo della gamba destra, aggravatosi a causa dei pochi minuti giocati nel finale di gara contro il Torino. l’attaccante della Sampdoria salterà il match di Coppa Italia in casa della Juventus ed è a rischio per il derby ligure con lo Spezia. Come raccolto da sampnews24.com, Quagliarella si è recato questa mattina al centro sportivo di Bogliasco dove si è sottoposto a terapie ed esercizi in piscina con il preparatore Umberto Borino. LEGGI TUTTE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Niente da fare perdellanon recupera dall’e non cilaFabioprosegue il proprio iter riabilitativo dopo l’al soleo della gamba destra, aggravatosi a causa dei pochi minuti giocati nel finale di garail Torino.dellasalterà il match di Coppa Italia in casa dellaed è a rischio per il derby ligure con lo Spezia. Come raccolto da sampnews24.com,si è recato questa mattina al centro sportivo di Bogliasco dove si è sottoposto a terapie ed esercizi in piscina con il preparatore Umberto Borino. LEGGI TUTTE ...

