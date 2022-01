Ranking ATP (17 gennaio 2022): Rafael Nadal sale al quinto posto, Jannik Sinner torna decimo! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Sydney ed Adelaide II, nella notte italiana è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: tra i primi dieci del Ranking lo spagnolo Rafael Nadal supera il russo Andrey Rublev ed è quinto, mentre Jannik Sinner scavalca il polacco Hubert Hurkacz e torna decimo. Matteo Berrettini resta al numero 7 del mondo. Top 10 ATP (Ranking al 17.01.2022)1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540 5 Rafael Nadal (Spagna) 4875 6 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Sydney ed Adelaide II, nella notte italiana è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato: tra i primi dieci dello spagnolosupera il russo Andrey Rublev ed è, mentrescavalca il polacco Hubert Hurkacz edecimo. Matteo Berrettini resta al numero 7 del mondo. Top 10 ATP (al 17.01.)1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540 5(Spagna) 4875 6 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 ...

