Opzione Donna 2022, come fare domanda all’Inps (Di lunedì 17 gennaio 2022) Opzione Donna è stata prorogata anche per tutto il 2022 e, pur avendo il Governo modificato alcuni dei requisiti per potervi accedere, resta questa una importante possibilità per le lavoratrici autonome e dipendenti che potranno così andare in pensione anticipata anche in tutto l’anno in corso. Sono stati mesi di grande incertezza, quelli trascorsi, ma alla fine c’è stato il via libera da parte del Governo: Opzione Donna è stata confermata per il 2022 e l’Inps ha già provveduto a rendere nota la procedura per poter fare domanda di pensione anticipata sfruttando questa possibilità. Di seguito ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla modalità di richiesta e sui nuovi requisiti che permetteranno di sfruttare questa Opzione per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022)è stata prorogata anche per tutto ile, pur avendo il Governo modificato alcuni dei requisiti per potervi accedere, resta questa una importante possibilità per le lavoratrici autonome e dipendenti che potranno così andare in pensione anticipata anche in tutto l’anno in corso. Sono stati mesi di grande incertezza, quelli trascorsi, ma alla fine c’è stato il via libera da parte del Governo:è stata confermata per ile l’Inps ha già provveduto a rendere nota la procedura per poterdi pensione anticipata sfruttando questa possibilità. Di seguito ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulla modalità di richiesta e sui nuovi requisiti che permetteranno di sfruttare questaper ...

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Pensioni: il piano per lasciare il lavoro con Opzione donna entro il 31 dicembre - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Opzione donna: le istruzioni Inps - Euroconference LAVORO - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Opzione donna, chi può andare subito in pensione - Giornale di Sicilia - HalleyInformat1 : Pensione anticipata “Opzione donna”: proroga maturazione requisiti INPS - 14 gennaio 2022 - TrendOnline : Prorogata l’#OpzioneDonna nel 2022: ecco tutti i requisiti e la procedura per accedere alla #PensioneAnticipata… -