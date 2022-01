Mihajlovic: “Ci è successo contro le squadre più forti! Con il Napoli è normale che succeda” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Napoli ha vinto contro il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara. Il Milan invece ha perso contro lo Spezia al San Siro. Al termine del match, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Abbiamo perso contro la squadra migliore. Potevamo fare meglio perchè l’abbiamo preparata per essere aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, potevamo riaprire la partita. Da due settimane non facciamo l’allenamento come si deve per il Covid e per altri motivi. Trovando una squadra che è più forte è normale che vai in difficoltà”. Sinisa Mihajlovic Bologna Sull’abbraccio con Palacio.“Lui è un bravo ragazzo, abbiamo parlato un po’. Arnautovic? C’ha sempre qualcosa, dall’inizio di Campionato. Sì, gioca, bisogna dargli ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilha vintoil Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara. Il Milan invece ha persolo Spezia al San Siro. Al termine del match, Sinisaè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Abbiamo persola squadra migliore. Potevamo fare meglio perchè l’abbiamo preparata per essere aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, potevamo riaprire la partita. Da due settimane non facciamo l’allenamento come si deve per il Covid e per altri motivi. Trovando una squadra che è più forte èche vai in difficoltà”. SinisaBologna Sull’abbraccio con Palacio.“Lui è un bravo ragazzo, abbiamo parlato un po’. Arnautovic? C’ha sempre qualcosa, dall’inizio di Campionato. Sì, gioca, bisogna dargli ...

