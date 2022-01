In Piemonte scattano le nuove regole per la quarantena (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, si appresta ad attuare le nuove regole di isolamento e quarantena nel territorio, in vigore da oggi 17 gennaio. Si vuole cercare di accelerare i tempi, nel contrastare il coronavirus, permettendo ai cittadini di ricevere informazioni più rapide grazie all’invio di un messaggio sul telefonino che avverte il periodo di termine della quarantena. Gestione della quarantena semplificata in Piemonte scattano da oggi le procedure decise della regione Piemonte riguardo alla gestione dell’isolamento e della quarantena per chi risulta contagiato da Covid.Anche se il territorio sembra aver registrato un leggero caso nella curva dei contagi, continua la situazione critica nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alberto Cirio, presidente della Regione, si appresta ad attuare ledi isolamento enel territorio, in vigore da oggi 17 gennaio. Si vuole cercare di accelerare i tempi, nel contrastare il coronavirus, permettendo ai cittadini di ricevere informazioni più rapide grazie all’invio di un messaggio sul telefonino che avverte il periodo di termine della. Gestione dellasemplificata inda oggi le procedure decise della regioneriguardo alla gestione dell’isolamento e dellaper chi risulta contagiato da Covid.Anche se il territorio sembra aver registrato un leggero caso nella curva dei contagi, continua la situazione critica nei ...

infoitinterno : Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole - huge1961 : RT @CatanzaroAngelo: Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole. Debutta il sistema automatizzato: la fine dell'isolame… - CatanzaroAngelo : Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole. Debutta il sistema automatizzato: la fine dell'isol… - rep_torino : Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole [di Sara Strippoli] [aggiornamento delle 07:54] - rep_torino : Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole [aggiornamento delle 07:54] -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte scattano Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole ... ma il Piemonte ha deciso di accantonarla: i pareri contrari di chi immaginava un caos e pure qualche truffa hanno avuto la meglio. Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimana per ...

Peste suina, firmata l'ordinanza dal Ministero della Sanità: scattano i provvedimenti per 114 comuni L'ordinanza riguarda 114 comuni tra Liguria e Piemonte (78 in Piemonte e 36 in Liguria) e durerà 6 mesi. ' L'ordinanza consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, ...

Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole La Repubblica Quarantena da Covid, in Piemonte scattano oggi le nuove regole Nuove regole per isolamento e quarantena. Debutta insomma il sistema automatizzato: sia per l'ingresso che per l'uscita dalla quarantena sul portale Covid della Regione La tentazione di dare il via li ...

In Piemonte scattano le nuove regole per la quarantena Il Piemonte ha individuato un metodo per accorciare i tempi di attesa dei positivi. Un messaggio che indica inizio e fine della quarantena ...

... ma ilha deciso di accantonarla: i pareri contrari di chi immaginava un caos e pure qualche truffa hanno avuto la meglio. Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimana per ...L'ordinanza riguarda 114 comuni tra Liguria e(78 ine 36 in Liguria) e durerà 6 mesi. ' L'ordinanza consente alle attività produttive di continuare a lavorare in sicurezza, ...Nuove regole per isolamento e quarantena. Debutta insomma il sistema automatizzato: sia per l'ingresso che per l'uscita dalla quarantena sul portale Covid della Regione La tentazione di dare il via li ...Il Piemonte ha individuato un metodo per accorciare i tempi di attesa dei positivi. Un messaggio che indica inizio e fine della quarantena ...