Giochi di Pechino 2022: niente pubblico come a Tokyo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Brutte notizie anche per l’edizione invernale dei Giochi Il 4 febbraio partiranno i Giochi di Pechino 2022, l’edizione invernale dei Giochi Olimpici. Purtroppo come successo per Tokyo 2020 anche in questo caso la situazione epidemiologica condizionerà la rassegna. A Pechino 2022 non ci sarà il pubblico. I biglietti per la competizione non verranno infatti venduti al pubblico. La notizia è stata data oggi, 17 gennaio, dagli stessi organizzatori dell’edizione olimpica. I contagi anche nel paese, chiuso ai turisti, stanno crescendo a causa della variante Omicron. Pechino 2022, la scelta degli organizzatori Per stoppare o comunque evitare una ulteriore diffusione del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Brutte notizie anche per l’edizione invernale deiIl 4 febbraio partiranno idi, l’edizione invernale deiOlimpici. Purtropposuccesso per2020 anche in questo caso la situazione epidemiologica condizionerà la rassegna. Anon ci sarà il. I biglietti per la competizione non verranno infatti venduti al. La notizia è stata data oggi, 17 gennaio, dagli stessi organizzatori dell’edizione olimpica. I contagi anche nel paese, chiuso ai turisti, stanno crescendo a causa della variante Omicron., la scelta degli organizzatori Per stoppare o comunque evitare una ulteriore diffusione del ...

Advertising

VittorioSgarbi : Titolo sul sito di «Repubblica: «Record di casi in Cina: Pechino rafforza le misure in vista dei Giochi» Ebbene, i… - orahounbelnick : RT @VittorioSgarbi: Titolo sul sito di «Repubblica: «Record di casi in Cina: Pechino rafforza le misure in vista dei Giochi» Ebbene, i casi… - panettos : RT @VittorioSgarbi: Titolo sul sito di «Repubblica: «Record di casi in Cina: Pechino rafforza le misure in vista dei Giochi» Ebbene, i casi… - SorryNs : RT @VittorioSgarbi: Titolo sul sito di «Repubblica: «Record di casi in Cina: Pechino rafforza le misure in vista dei Giochi» Ebbene, i casi… - show47time1 : RT @VittorioSgarbi: Titolo sul sito di «Repubblica: «Record di casi in Cina: Pechino rafforza le misure in vista dei Giochi» Ebbene, i casi… -