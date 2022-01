Euphoria, arriva la seconda stagione della serie Sky in italiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna con l’attesissima seconda stagione Euphoria, la premiata serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya. I nuovi episodi, su Sky e NOW in versione originale in contemporanea con gli U.S. dal 10 gennaio, debuttano in versione doppiata in italiano oggi, 17 gennaio. Tra le serie più amate degli ultimi anni, si tratta di una declinazione più audace e controversa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna con l’attesissima, la premiataHBO firmata Sam Levinson con Zendaya. I nuovi episodi, su Sky e NOW in versione originale in contemporanea con gli U.S. dal 10 gennaio, debuttano in versione doppiata inoggi, 17 gennaio. Tra lepiù amate degli ultimi anni, si tratta di una declinazione più audace e controversa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

urmysomethingLT : Tra un po’ arriva Jungkook come un Louis Tomlinson qualunque e ci dice di non aver dato nessuna autorizzazione per… - justme_mg5 : Ma questo secondo episodio di #Euphoria QUANDO ARRIVA ???? - cotolotta : dai quando arriva sabato che voglio guardare euphoria sto skippando tutti gli spoiler come se non ci fosse un domani - defemceless : Dai quando arriva lunedì che voglio vedere Euphoria - _L1LITH__ : Gemma che vede euphoria tranquillamente ??????..............Gemma quando arriva quella scena ?????????? -