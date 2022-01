Ciclismo | Froome | Diverse squadre hanno raggiunto Ineos | noi non ancora

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Annate tribolate per Chrisdopo la caduta al Giro del Delfinato 2019. Il keniano bianco, già quattro volte vincitore del Tour de France, non è mai stato in grado di tornare ai suoi livelli, ...

ha comunque tracciato un bilancio generale sul, con la Ineos che è stata raggiunta al top da diverse squadre. Due o tre squadre su grandi livelli, noi lavoriamo sul futuro Il dominio ...Il 36enne ha poi proseguito: " Verso metà dicembre ho avuto un piccolo infortunio tornando ad allenarmi, mi sono strappato il muscolo tensore della fascia lata nel tendine del e mi sono dovuto fermare ...Il keniano bianco, passato alla Israel due anni fa, disegna il campo di battaglia dei grandi giri: alcune squadre hanno raggiunto Ineos, noi ancora no ...Gli allenamenti in altura sono ormai al centro della preparazione di tutti i corridori e cresce sempre più il numero di coloro che, soprattutto in questo periodo invernale, scelgono la Colombia per i ...