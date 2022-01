Cassazione | la quinta Commissione del Csm propone la conferma di Curzio e Cassano ai vertici Mercoledì il voto del plenum

(Di lunedì 17 gennaio 2022)re Pietroe Margheritanei rispettivi ruoli di primo presidente e presidente aggiunto della Corte di. È la proposta approvata a maggioranza (quattro voti su sei) dallaper gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura, dopo che venerdì il Consiglio di Stato aveva annullato entrambe le nomine – risalenti a luglio 2020 – accogliendo il ricorso di uno dei concorrenti sconfitti, Angelo Spirito, presidente di sezione della Suprema Corte. Sulla proposta dellasi esprimeràil(l’organo al completo) di palazzo dei Marescialli. La scelta è dunque quella di riproporre gli stessi nomi bocciati dal giudice amministrativo, motivando in modo più convincente – con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione quinta

Lacommissione del Csm, riunitasi nel pomeriggio, ha votato a favore della riconferma di Pietro Curzio e Margherita Cassano nei ruoli di primo presidente e presidente aggiunto della. La ...A spazzare via la condanna a 6 mesi (pena sospesa) di Fiorentino - al quale in primo grado, con l'abbreviato, erano stati infitti invece 8 mesi - è stata lasezione della, ...Ora la proposta della Quinta commissione del CSM dovrà passare al vaglio del Plenum. I rilievi del Consiglio di Stato sono stati accolti passando per una riscrittura delle motivazioni delle due nomine ...Consiglio Superiore della Magistratura Da "il Messaggero" L'obiettivo è arrivare compatti al plenum previsto mercoledì prossimo, due giorni prima della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ...