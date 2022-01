Bologna-Napoli 0-2, Mihajlovic: “Dovevamo essere più coraggiosi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Abbiamo perso contro una squadra migliore. Potevamo far meglio nel primo tempo, l’avevamo preparata in modo più coraggioso. Nella ripresa avremmo potuto riaprire la partita”. Questa l’analisi del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Napoli. Terzo passo falso interno consecutivo per i rossoblù, come non accadeva dal marzo 2017: “Sono due settimane che non ci alleniamo come si deve, un po’ per il Covid e un po’ per gli acciacchi. Normale andare in difficoltà contro una squadra più forte”, spiega il tecnico ai microfoni di Dazn. E sul momento di Arnautovic che non segna da novembre: “Ha sempre qualcosa da inizio campionato. Ieri ha sentito un dolorino ma ha giocato comunque. Si vedeva che non stava bene”. Presente al Dall’Ara l’ex Rodrigo Palacio: “Un gran bravo ragazzo, abbiamo parlato ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Abbiamo perso contro una squadra migliore. Potevamo far meglio nel primo tempo, l’avevamo preparata in modo più coraggioso. Nella ripresa avremmo potuto riaprire la partita”. Questa l’analisi del tecnico del, Sinisadopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il. Terzo passo falso interno consecutivo per i rossoblù, come non accadeva dal marzo 2017: “Sono due settimane che non ci alleniamo come si deve, un po’ per il Covid e un po’ per gli acciacchi. Normale andare in difficoltà contro una squadra più forte”, spiega il tecnico ai microfoni di Dazn. E sul momento di Arnautovic che non segna da novembre: “Ha sempre qualcosa da inizio campionato. Ieri ha sentito un dolorino ma ha giocato comunque. Si vedeva che non stava bene”. Presente al Dall’Ara l’ex Rodrigo Palacio: “Un gran bravo ragazzo, abbiamo parlato ...

