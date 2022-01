Bologna Napoli 0-1 LIVE: palo di Fabian Ruiz. Fine primo tempo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Napoli si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Napoli 0-1 MOVIOLA 6? Occasione Lozano – Fabian Ruiz serve Lozano con un grandissimo lancio: El Chucky controlla e calcia ma Skorupski si supera, deviando in angolo. 17? Occasione Zielinski – Recupera palla il polacco nella metà campo avversaria: Piotr punta la porta e calcia, trovando un calcio d’angolo. 20? Gol Lozano – Grande azione del Napoli sulla sinistra. Zielinski per Elmas che serve Lozano al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 6? Occasione Lozano –serve Lozano con un grandissimo lancio: El Chucky controlla e calcia ma Skorupski si supera, deviando in angolo. 17? Occasione Zielinski – Recupera palla il polacco nella metà campo avversaria: Piotr punta la porta e calcia, trovando un calcio d’angolo. 20? Gol Lozano – Grande azione delsulla sinistra. Zielinski per Elmas che serve Lozano al ...

Advertising

RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - MundoNapoli : Bologna-Napoli: termina il primo tempo con gli ospiti in vantaggio - NCN_it : #Lozano-gol, #Napoli in vantaggio a #Bologna: decide il messicano. Ennesimo palo stagionale con #Fabian… - roccor28 : Ottimo #Napoli fino al gol, poi e calato un po’ anche perché il Bologna alzato il baricentro. Speriamo di chiuderl… - MangaRobby : 0-1. Napoli in controllo del match e con meno gol di vantaggio di quelli meritati. Partita totalmente rovinata dal… -