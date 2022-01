Venezia-Empoli, le formazioni ufficiali: Henry vs Pinamonti (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Venezia non vince in campionato da sette partite, l’Empoli da quattro: le due compagini si affrontano oggi con l’obiettivo di riprendersi i tre punti (di seguito le formazioni ufficiali). I lagunari hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, soprattutto dopo le ultime due vittorie del Cagliari che è rientrato in gioco per la salvezza. I veneti sono imbattuti in Serie A contro i toscani, grazie a due vittorie e un pareggio. In tutti e tre i precedenti nella competizione entrambe le squadre sono andate a segno: 12 gol in totale, una media di quattro a incontro. Oggi si affrontano in panchina due generazioni: a confronto l’allenatore più giovane (Zanetti) e quello più anziano (Andreazzoli) di questa Serie A. Pur mancando il successo da quattro gare, l’Empoli è in una posizione di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilnon vince in campionato da sette partite, l’da quattro: le due compagini si affrontano oggi con l’obiettivo di riprendersi i tre punti (di seguito le). I lagunari hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, soprattutto dopo le ultime due vittorie del Cagliari che è rientrato in gioco per la salvezza. I veneti sono imbattuti in Serie A contro i toscani, grazie a due vittorie e un pareggio. In tutti e tre i precedenti nella competizione entrambe le squadre sono andate a segno: 12 gol in totale, una media di quattro a incontro. Oggi si affrontano in panchina due generazioni: a confronto l’allenatore più giovane (Zanetti) e quello più anziano (Andreazzoli) di questa Serie A. Pur mancando il successo da quattro gare, l’è in una posizione di ...

