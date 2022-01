Variante Omicron, Brusaferro: “Sostituirà Delta” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Siamo ancora in pandemia, in una fase di crescita molto significativa dei contagi di cui non si prevede il picco e l’endemizzazione del virus è uno scenario possibile, ma non attuale”. Lo afferma Silvio Brusaferro, professore ordinario di Igiene all’Università di Udine, presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro del Cts, a ‘La Stampa’. “Siamo ancora in pandemia, in una nuova fase caratterizzata dalla Variante Omicron arrivata all’80 per cento dei contagi e da quasi il 90 per cento della popolazione vaccinata. Questa combinazione, nonostante la crescita dell’infezione molto significativa e l’impatto notevole sul servizio sanitario, rende il quadro meno grave di quanto sarebbe stato senza vaccini e misure in atto”. La speranza è che a un certo punto vaccinati e guariti creino un muro contro Omicron? “Certo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) “Siamo ancora in pandemia, in una fase di crescita molto significativa dei contagi di cui non si prevede il picco e l’endemizzazione del virus è uno scenario possibile, ma non attuale”. Lo afferma Silvio, professore ordinario di Igiene all’Università di Udine, presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro del Cts, a ‘La Stampa’. “Siamo ancora in pandemia, in una nuova fase caratterizzata dallaarrivata all’80 per cento dei contagi e da quasi il 90 per cento della popolazione vaccinata. Questa combinazione, nonostante la crescita dell’infezione molto significativa e l’impatto notevole sul servizio sanitario, rende il quadro meno grave di quanto sarebbe stato senza vaccini e misure in atto”. La speranza è che a un certo punto vaccinati e guariti creino un muro contro? “Certo, ...

