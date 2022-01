Ultime Notizie Roma del 16-01-2022 ore 08:10 (Di domenica 16 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio terrore nella Sinagoga di Colle ville in Texas dove l’uomo si è barricato prendendo in ostaggio 4 persone tra cui rabbino tutti sono stati liberati ore dopo il sequestro è stato ucciso dopo l’intervento delle Forze Speciali nell’edificio l’uomo di cui non si conoscono le generalità Ma che si è presentato come il fratello di ai fastidi qui la neuroscienziata pakistana conosciuta come lei di al-qaida e condannato a 86 anni di carcere per terrorismo aveva fatto irruzione durante una funzione che era in diretta su Facebook la famiglia Siri qui smentisce l’uomo e dice di non far parte della famiglia Voglio essere chiaro con chiunque intende diffondere o vorremmo all’antisemitismo e l’estremismo le parole del Presidente americano Joe biden La Corte federale australiana chiamata ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio terrore nella Sinagoga di Colle ville in Texas dove l’uomo si è barricato prendendo in ostaggio 4 persone tra cui rabbino tutti sono stati liberati ore dopo il sequestro è stato ucciso dopo l’intervento delle Forze Speciali nell’edificio l’uomo di cui non si conoscono le generalità Ma che si è presentato come il fratello di ai fastidi qui la neuroscienziata pakistana conosciuta come lei di al-qaida e condannato a 86 anni di carcere per terrorismo aveva fatto irruzione durante una funzione che era in diretta su Facebook la famiglia Siri qui smentisce l’uomo e dice di non far parte della famiglia Voglio essere chiaro con chiunque intende diffondere o vorremmo all’antisemitismo e l’estremismo le parole del Presidente americano Joe biden La Corte federale australiana chiamata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 1.217.830 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.132.309. I… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - mauriziobrunel3 : RT @Mereditella: Date le ultime notizie, non sarebbe il caso di chiudere la campagna vaccinale e aprire quella di richiamo in officina per… - Barbara18376087 : @AlfioKrancic Dalle ultime notizie ho appreso che il covid “rimpicciolisce” mi sa che anche il cervello di molti no… -