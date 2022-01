Soleil Sorge crolla in lacrime al GF Vip, pesa l’arrivo di Delia: “Non ho più la forza di continuare” (Di domenica 16 gennaio 2022) Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, è crollata in lacrime dopo l’ultima puntata del reality. La vippona più contestata della Casa non ha retto all’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli entrata proprio come concorrente per dare vita ad un nuovo capitolo della loro faida e che a quanto pare ha già assestato il primo colpo. L’ex volto di Uomini e Donne però non ci sta e attacca. Soleil Sorge in lacrime dopo l’ingresso di Delia Duran: il video C’è una nuova “Queen” nella Casa del GF Vip: l’arrivo di Delia Duran ha destabilizzato e molto gli equilibri e esacerbato ancora di più gli animi tra i coinquilini, già di loro divisi in due fazioni. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022), una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, èta indopo l’ultima puntata del reality. La vippona più contestata della Casa non ha retto all’ingresso diDuran, moglie di Alex Belli entrata proprio come concorrente per dare vita ad un nuovo capitolo della loro faida e che a quanto pare ha già assestato il primo colpo. L’ex volto di Uomini e Donne però non ci sta e attacca.indopo l’ingresso diDuran: il video C’è una nuova “Queen” nella Casa del GF Vip:diDuran ha destabilizzato e molto gli equilibri e esacerbato ancora di più gli animi tra i coinquilini, già di loro divisi in due fazioni. ...

Alessan74758129 : RT @INFOGF22: COPERTA/MAN nuovo termine by Soleil Anastasia Sorge… Che notte ragazzi… ?????? @AXBproduction - infoitcultura : Gf Vip 6, Soleil Sorge fa un’inaspettata dedica ad Alex Belli: la reazione dell’attore - IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli svela com’è nata la sua antipatia per Nathaly Caldonazzo, poi dà un consiglio a Soleil S… - scrivotweet : RT @soleilsorge__: Nuova raccolta per un'altro aereo per Sole,donate tutti please? - luigirossini623 : Gf Vip, Delia Duran faccia a faccia con Soleil Sorge: «Racconta cosa avete fatto con Alex sotto le coperte» -