Premier | Pirlo e Gattuso si contendono una panchina importante!

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’Everton di Rafa Benitez continua a faticare in questa stagione diLeague. Troppi pochi i 19 punti in 19 partite, per una squadra che voleva puntare ad alzare lain quattro stagioni. Gli investimenti sono stati fatti, basti pensare a Mykolenko arrivato, per ben 23.5 milioni di euro in questa sessione di mercato, dalla Dynamo Kyiv. Everton BenitezLa sconfitta contro il Norwich ultimo in classifica, nell’ultimo turno di campionato, è la goccia che fa traboccare il vaso. In Inghilterra ne sono sicuri, Rafa Benitez verrà esonerato, e la società sta vagliando i sostituti. Tra questi in pole ci sarebbe Andrea, oltre a lui la dirigenza dei Toffees sta valutando anche il profilo di Gennaro. Simone Falasca

serieAnews_com : #Everton, #Benitez è a rischio esonero: #Pirlo e #Gattuso tra i candidati a sostituire lo spagnolo

Pirlo vuole tornare a lavorare sul campo al più presto. Vi avevamo raccontato della possibilità Polonia, ma una ghiotta occasione potrebbe arrivare anche dalla Premier League.