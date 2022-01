Paolini-Ruse in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Jasmine Paolini esordirà agli Australian Open 2022 affrontando Elena Gabriela Ruse. Esordio complicato per la numero due d’Italia, che dovrà vedersela contro un’avversaria ostica e in grande ascesa. Non dimentichiamo, però, che anche Paolini sta vivendo un ottimo momento e sicuramente può affermarsi su questi campi. Ruse ha vinto entrambi i precedenti, ma l’incontro si preannuncia piuttosto combattuto. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Paolini e Ruse si svolgerà stanotte, tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio, come terzo incontro dalle ore 01.00 sul Campo 12 (dopo Bublik-Escobedo). La diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Jasmineesordirà agliaffrontando Elena Gabriela. Esordio complicato per la numero due d’Italia, che dovrà vedersela contro un’avversaria ostica e in grande ascesa. Non dimentichiamo, però, che anchesta vivendo un ottimo momento e sicuramente può affermarsi su questi campi.ha vinto entrambi i precedenti, ma l’incontro si preannuncia piuttosto combattuto. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà, tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio, come terzo incontro dalle ore 01.00 sul Campo 12 (dopo Bublik-Escobedo). La...

