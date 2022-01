Milano, vigile in borghese aggredito da alcuni ragazzi spara in aria per allontanarli. Il gruppo prova a disarmarlo e parte un altro colpo (Di domenica 16 gennaio 2022) Un agente della Polizia locale scoperto da un gruppo di ragazzi durante un appostamento. Una colluttazione con la pistola in mano e alcuni colpi che partono incidentalmente. È il contenuto di alcuni brevi filmati diffusi sui social network dai profili Milanobelladadio e Welcome to favelas e girati nella notte tra venerdì e sabato 15 gennaio. Secondo le prima ricostruzioni l’agente stava facendo un appostamento in borghese insieme a un collega in via Fra Pacioli all’angolo con via Coni Zugna, dove erano stati segnalati atti vandalici a danno di alcune auto. Viene però scoperto da un gruppo di giovani, che si avvicinano all’auto e lo circondano. Nelle immagini si vede uno di loro che gli sfila il berretto. In questo momento l’agente ha già la pistola in mano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Un agente della Polizia locale scoperto da undidurante un appostamento. Una colluttazione con la pistola in mano ecolpi che partono incidentalmente. È il contenuto dibrevi filmati diffusi sui social network dai profilibelladadio e Welcome to favelas e girati nella notte tra venerdì e sabato 15 gennaio. Secondo le prima ricostruzioni l’agente stava facendo un appostamento ininsieme a un collega in via Fra Pacioli all’angolo con via Coni Zugna, dove erano stati segnalati atti vandalici a danno di alcune auto. Viene però scoperto da undi giovani, che si avvicinano all’auto e lo circondano. Nelle immagini si vede uno di loro che gli sfila il berretto. In questo momento l’agente ha già la pistola in mano. ...

