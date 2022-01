(Di domenica 16 gennaio 2022) Mercato in uscita, parla Andrea: “è destinato a salutare anche”. Andrea, nel suo editoriale per TMW ha lanciato delle notizie di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Losapio Osimhen

AreaNapoli.it

ForzAzzurri.net Losapio: "Osimhen andrà via a giugno, il Napoli sta già cercando il sostituto, per Koulibaly..." News calcio Napoli ...Il Napoli sarebbe pronto a salutare l'attaccante nigeriano, ma solo se dovesse arrivare una proposta da far tremare i polsi al presidente De Laurentiis.