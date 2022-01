Ligue 1 2021/2022: Lione passa 1-0 a Troyes, pari Marsiglia-Lille (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è conclusa la ventunesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Partita molto combattuta tra Marsiglia e Lille, terminata in parità sull’1-1. La formazione ospite passa in vantaggio grazie al gol di testa di Sven Botman, finito nel mirino del Milan (15?), ma l’espulsione per doppio giallo di Andre favorisce l’OM, che risponde con la rete di Under (75?). In apertura, il Rennes ha letteralmente travolto il Bordeaux con un secco 6-0. A segno per i padroni di casa Terrier (32?), Bourigeaud (43?), Laborde (61?), Truffert (69?) e Guirassy con una doppietta (89?, 90+1?). Netto successo anche per il Monaco, che in casa supera 4-0 il Clermont grazie ad un grande secondo tempo. Diop infatti sblocca il punteggio nel finale di primo tempo (45+1?), poi ci pensano il ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è conclusa la ventunesima giornata del campionato di. Partita molto combattuta tra, terminata intà sull’1-1. La formazione ospitein vantaggio grazie al gol di testa di Sven Botman, finito nel mirino del Milan (15?), ma l’espulsione per doppio giallo di Andre favorisce l’OM, che risponde con la rete di Under (75?). In apertura, il Rennes ha letteralmente travolto il Bordeaux con un secco 6-0. A segno per i padroni di casa Terrier (32?), Bourigeaud (43?), Laborde (61?), Truffert (69?) e Guirassy con una doppietta (89?, 90+1?). Netto successo anche per il Monaco, che in casa supera 4-0 il Clermont grazie ad un grande secondo tempo. Diop infatti sblocca il punteggio nel finale di primo tempo (45+1?), poi ci pensano il ...

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 2021/2022, i risultati di giornata: #Lione passa 1-0 a #Troyes, al #Lille non basta il gol di #Botman per v… - blab_live : #Pronostici #Ligue1 giornata 21 quote, news e variazioni Blab Index in #Francia - zazoomblog : Ligue 1 2021-2022 il Psg batte il Brest con un gol per tempo - #Ligue #2021-2022 #batte #Brest #tempo - sportface2016 : #Ligue1, il #PSG batte il #Brest con un gol per tempo - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Psg-#Brest, #Ligue1 2021/2022 -