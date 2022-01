Le pagelle del Benevento – Ok esterni e centrocampo | in attacco manca lucidità

Leggi su anteprima24

Ferrara – Ilfallisce l'appuntamento con la sesta vittoria consecutiva a impatta 1-1 contro la Spal allo stadio Mazza. Ledei giallorossi: Paleari 7: Almeno due grandi interventi su Colombo e Da Riva, capitola solo nel finale al termine di un'azione rocambolesca. Letizia 6,5: Protagonista suo malgrado della carambola che porta al pareggio della Spal, fino a quel momento mette in mostra grande dinamismo servendo un buon numero di cross non sfruttati dalle punte. Vogliacco 7: Tempismo negli interventi e qualità nell'impostazione. Una sola sbavatura nella ripresa, risolta senza problemi da Paleari. Glik 6: Rinvia sul corpo di Letizia e spiana la strada al pareggio dei padroni di casa, ma la prestazione nel complesso è solida, con chiusure anche decisive come quella nel finale su Melchiorri che evita il ...