Il Covid blocca bus e tramvia | corse tagliate in tutta la Toscana

Advertising

Ortsandra : RT @madforfree: Il ministro della salute francese positivo al covid. Tre dosi. È ormai ridicolo ripeterlo: il vaccino non blocca il contagi… - Lingottoro : RT @madforfree: Il ministro della salute francese positivo al covid. Tre dosi. È ormai ridicolo ripeterlo: il vaccino non blocca il contagi… - 59Gian : RT @madforfree: Il ministro della salute francese positivo al covid. Tre dosi. È ormai ridicolo ripeterlo: il vaccino non blocca il contagi… - S_Wandemberg : RT @madforfree: Il ministro della salute francese positivo al covid. Tre dosi. È ormai ridicolo ripeterlo: il vaccino non blocca il contagi… - DavPoggi : RT @madforfree: Il ministro della salute francese positivo al covid. Tre dosi. È ormai ridicolo ripeterlo: il vaccino non blocca il contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid blocca

LA NAZIONE

A Firenze le assenze per malattia e quarantene legate apotrebbero causare qualche disservizio anche per la tramvia . A Pistoia, Grosseto, Arezzo, Livorno, Empoli e Piombino (Livorno) servizio ...Certo non è paragonabile, ma ilva evitato anche nei piccoli. Non ha senso dal punto di vista ... Non è disegnato per bloccare il contagio perché nonil virus quando è sulle porte, per ...L'incognita principale è capire come stanno i giocatori dell'Imolese dopo che praticamente tutto il gruppo è stato colpito dal Covid. La buona notizia da ... che l'ingaggio dell'attaccante ex Modena ...Garantito il servizio in orario scolastico. Autolinee Toscane: "Manterremo l'80 per cento delle linee programmate" ...