Il commercio bergamasco sfida la pandemia | negozi in aumento nel 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : commercio bergamasco

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... l'agente diDavidee l'imprenditrice Silvana Moretti - oltre alle figure minori che gravitano sempre nell'orbita di questo procedimento: mentre Bardelli e Moretti discuteranno ...... dove la maggior parte degli abitanti era dedita aldi sale. La necessità della canzone ... Nel 1937, il preteAngelo Meli (nella foto, particolare), futuro priore della chiesa di ...Il report Ascom: la rete commerciale ha tenuto in città e provincia. A Bergamo trend positivo per bar e ristoranti, calano gli alimentari. Pur con qualche criticità, in città e provincia la rete degli ...Prima l’occhio strizzato a Confindustria, in modo inedito, per la Camera di commercio, poi il rientro nei ranghi con i suoi sul caso Fiera. Oggi l’uomo di Confartigianato è in corsa per assumere il co ...