GF Vip, Delia Duran: «Io ed Alex una volta l'abbiamo fatto con un'altra donna» – Video (Di domenica 16 gennaio 2022) Delia Duran - US Endemol Shine Se Soleil Sorge, qualora la donna le piacesse, non esiterebbe ad avere un rapporto a tre con una coppia, Delia Duran ha confessato nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip 6, che una volta lei ed il "marito" Alex Belli si sono concessi un rapporto a tre. Parole che non sono passate inosservate a chi, stanotte, stava seguendo la diretta del reality show. "Con Alex, ti confesso anche con un'altra donna, cioè capisci, una volta l'abbiamo fatto. Però perché c'era comunque anche una condivisione, capito?" ha infatti ammesso Delia a Manila Nazzaro, prima che la regia disattivasse il volume del microfono.

