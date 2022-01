GF Vip 2022, l’ingresso di Delia Duran fa crollare Soleil Sorge: “Sono sfinita” (Di domenica 16 gennaio 2022) GF Vip. Il momento ”clou”, quello forse più atteso di tutta la settimana e, ovviamente, della serata di venerdì scorso. Stiamo sicuramente parlando dell’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. Certamente, Alex Belli auspicava, per conto suo, una certa alleanza tra la moglie e l’amica ”speciale” Soleil Sorge. Ma, come in molti hanno intuito sin da subito, non è di certo andata così. Leggi anche: Delia Duran: chi è, età, lavoro, chirurgia, prima, fiction, chi è il marito Alex Belli, Soleil Sorge, GF VIP, Instagram La nuova entrata Delia Duran era agguerrita più che mai, attaccando sin da subito l’influencer, e pretendendo da lui che le svelasse alcuni segreti intimi tra lei e Belli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022) GF Vip. Il momento ”clou”, quello forse più atteso di tutta la settimana e, ovviamente, della serata di venerdì scorso. Stiamo sicuramente parlando deldinella casa del Grande Fratello Vip. Certamente, Alex Belli auspicava, per conto suo, una certa alleanza tra la moglie e l’amica ”speciale”. Ma, come in molti hanno intuito sin da subito, non è di certo andata così. Leggi anche:: chi è, età, lavoro, chirurgia, prima, fiction, chi è il marito Alex Belli,, GF VIP, Instagram La nuova entrataera agguerrita più che mai, attaccando sin da subito l’influencer, e pretendendo da lui che le svelasse alcuni segreti intimi tra lei e Belli ...

Advertising

BarchiesiCinzia : RT @debora_ergas: La legge è uguale per tutti VIP o non VIP Respinto il ricorso di #Djokovic: sarà espulso dall'Australia - CorriereCitta : GF Vip 2022, l’ingresso di Delia Duran fa crollare Soleil Sorge: “Sono sfinita” - zazoomblog : GF Vip Soleil fa una dedica speciale ad Alex Belli davanti a tutti: la ‘reazione’ di Delia Duran - #Soleil #dedica… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb January 16, 2022 at 10:31AM - zazoomblog : Basciano attacca Sophie al GF Vip: “Non fare la fig con me fuori ho la fila non sai chi sono io!” – VIDEO -… -