Geronimo Stilton Live Experience | una caccia al tesoro attraverso le ere

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dal 15 gennaio al 20 marzo 2022, la Fabbrica del Vapore di Milano presso lo Spazio ex Cisterne, ospita, in anteprima mondiale, la prima grande mostra di Geronimo: “GERONIMO. VIAGGIO NEL TEMPO”, un’avventura immersiva di intrattenimento, divertente ed educativa, dove i partecipanti sono coinvolti in un avvincente viaggio nella Storia con la missione speciale di salvare Geronimo. Una mostra unica nel suo genere che vede anche il coinvolgimento di guide speciali: Ranger del tempo, che accompagneranno i visitatori nel percorso espositivoentusiasmanti giochi interattivi. La narrazione si basa sulla serie editoriale “Viaggio nel Tempo”, che invita i lettori a raggiungere epoche lontane e vivere avventure stratopiche ed è ideata per ...