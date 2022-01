Dalle “fregne” alle “fregnacce”: Repubblica dimentica i suoi refusi e crea “scoop” su quelli altrui (Di domenica 16 gennaio 2022) Ci sarebbe da ridere per non piangere, ma noi siamo giornalisti allegri e non possiamo fare a meno di cogliere gli aspetti spassosi di questa primizia storica del giornalismo italiano. Mai, neanche quando Repubblica annunciò in in titolo a tutta pagina che le “fregne” erano “invase dalla folla”, per poi scoprire che il caos non era originato da un’orgia pubblica ma da una mattinata di sole a “Fregene” con assembramenti non vaginali, un giornale si era sognato di prendere sul serio un refuso tipografico, trasformarlo in notizia su un altro giornale e annunciarlo in prima pagina come scoop. Nessun grande giornale allora si sognò di titolare su quel divertentissimo strafalcione tipografico fregne-Fregene, nessuno osò ipotizzare che si trattasse di un’inchiesta sulla presenza di rattusoni sul litorale ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 gennaio 2022) Ci sarebbe da ridere per non piangere, ma noi siamo giornalistigri e non possiamo fare a meno di cogliere gli aspetti spassosi di questa primizia storica del giornalismo italiano. Mai, neanche quandoannunciò in in titolo a tutta pagina che le “” erano “invase dalla folla”, per poi scoprire che il caos non era originato da un’orgia pubblica ma da una mattinata di sole a “Fregene” con assembramenti non vaginali, un giornale si era sognato di prendere sul serio un refuso tipografico, trasformarlo in notizia su un altro giornale e annunciarlo in prima pagina come. Nessun grande giornale allora si sognò di titolare su quel divertentissimo strafalcione tipografico-Fregene, nessuno osò ipotizzare che si trattasse di un’inchiesta sulla presenza di rattusoni sul litorale ...

Dalle "fregne" alle "fregnacce": Repubblica dimentica i suoi refusi e crea "scoop" su quelli altrui Il Secolo d'Italia