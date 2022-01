Covid, Sileri apre alle modifiche nella comunicazione dei dati: “Omicron sta cambiando i connotati della pandemia” (Di domenica 16 gennaio 2022) La pandemia sta cambiando e per questo anche “la comunicazione dei dati deve essere aggiornata”. Adesso lo sostiene anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che, parlando a Rai Radio1, aggiunge anche che “la nuova fase dell’epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali”. Resta da capire quanto le parole di Sileri siano condivise e possano portare a un cambio di strategia all’interno del governo, ma il sottosegretario spiega che la sua posizione è dovuta soprattutto al fatto che “il progressivo emergere della variante Omicron sulla Delta ne sta cambiando (della pandemia, ndr) i connotati”. E per questo è necessario un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Lastae per questo anche “ladeideve essere aggiornata”. Adesso lo sostiene anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che, parlando a Rai Radio1, aggiunge anche che “la nuova fase dell’epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali”. Resta da capire quanto le parole disiano condivise e possano portare a un cambio di strategia all’interno del governo, ma il sottosegretario spiega che la sua posizione è dovuta soprattutto al fatto che “il progressivo emergerevariantesulla Delta ne sta, ndr) i”. E per questo è necessario un ...

