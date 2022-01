Contagi Covid, come circola il virus in Toscana: i dati per comune (Di domenica 16 gennaio 2022) Firenze, 17 gennaio 2020 - Secondo gli ultimi dati giornalieri diffusi (al 16 gennaio) il comune che nell'ultima giornata ha registrato il tasso di incidenza ogni centomila abitanti più alto della ... Leggi su lanazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Firenze, 17 gennaio 2020 - Secondo gli ultimigiornalieri diffusi (al 16 gennaio) ilche nell'ultima giornata ha registrato il tasso di incidenza ogni centomila abitanti più alto della ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, contagi e record di casi in Israele. Il dirigente medico: “Siamo nel pieno della quinta ondata ma abbiamo so… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Mov5Stelle : In questi mesi abbiamo imparato che la pandemia ci mette continuamente davanti a sfide nuove e che è essenziale att… - infoitinterno : Contagi Covid, come circola il virus in Toscana: i dati per comune - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: In provincia di Pisa altri 5 decessi per Covid-19 -