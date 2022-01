“Con quei soldi…” | Juve | frecciata in diretta sul caso Dybala

(Di domenica 16 gennaio 2022) La non esultanza didopo il gol siglato all’Udinese ha scatenato tante polemiche sia tra i tifosi dellache tra i media. Laha battuto ieri sera 2-0 l’Udinese grazie ai gol die di McKennie. La ‘Vecchia Signora’ non ha mostrato un gran gioco, ma ha meritato di vincere. Gli uomini di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

istsupsan : @borghi_claudio @claudiocerasa Al ministro è stato contestato l’aver dato i dati grezzi. Abbiamo accolto la critica… - Giorgiolaporta : Il #decretoCovid non fa sconti a nessuno e si accanisce anche su quei #diversamenteAbili che vivono con meno di 300… - UffiziGalleries : #Buongiorno! Oggi splende il sole, ma il #12Gennaio del 1985 #Firenze era sommersa dalla neve, con una temperatura… - mistermeo : RT @istsupsan: @borghi_claudio @claudiocerasa Al ministro è stato contestato l’aver dato i dati grezzi. Abbiamo accolto la critica e mostra… - sergiodelbrocco : Oggi è una bellissima giornata di domenica Circondato da vigneti e uliveti Si sente il cinguettio degli uccelli Vor… -

Ultime Notizie dalla rete : Con quei

Repubblica Roma

... anche se la fatica di120 minuti potrebbe dare un piccolo vantaggio all'Atalanta, che invece ... Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi stanno preparandogrande attenzione la partita, scopriamo ...Le cure degli ziitre ragazzini diventarono grandi all'improvviso.gli zii pronti a prendersi cura di loro, certo. Ma ancheil desiderio di diventare autonomi, di darsi da fare per non ...Il tassista coinvolto nell’episodio di via Tornabuoni è pentito. "Durante il servizio notturno siamo lasciati soli e la situazione è esasperant e" ...Inoltre, la disposizione di legge che elenca con precisione le destinazioni di spesa di quei 350 milioni è il comma 4 - bis dell'articolo 58 del decreto - legge 73/2021 che non menziona tali impianti, ...