Calciomercato Sampdoria, nuovi contatti per Sensi: le ultime (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria, nuovi contatti con l'Inter per il centrocampista Stefano Sensi. Il punto sulla trattativa nuovi contatti tra Inter e Sampdoria per Stefano Sensi. I blucerchiati, ufficializzato Magnani dal Verona, sono alla ricerca anche di un centrocampista e di un attaccante. Per la linea mediana piace appunto il centrocampista azzurro per il quale ci sono stati anche dei contatti con il suo entourage. L'agente di Sensi parlerà dunque con entrambe per capire le intenzioni e definire il futuro del proprio assistito. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

