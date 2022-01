Arisa a Verissimo racconta la delusione per Sanremo (Di domenica 16 gennaio 2022) L’arrivo di Arisa a Verissimo è quello di una diva, anche se Rosalba Pippa – questo il suo nome di battesimo – non si sente tale. Anzi, lei vorrebbe essere “una piccola Pausini”, che non ha pretese ma è apprezzata in tutto il mondo. Una modestia che le concediamo, perché Arisa è una delle migliori voci della musica italiana e lo ha dimostrato anche nel suo ultimo disco. Con Ero Romantica Rosalba si è messa a nudo, ha scoperto una nuova consapevolezza e ha saputo mettersi al servizio di nuovi stili. Dalla ballata al synth pop, dal pop rock alla dance, Arisa è esplosa proprio con il Festival di Sanremo nel 2009, grazie all’indimenticabile Sincerità. Da quella volta la kermesse le è rimasta nel cuore, e anche nel 2021 Rosalba è approdata all’Ariston con Potevi Fare Di Più. Forte del nuovo album e della ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) L’arrivo diè quello di una diva, anche se Rosalba Pippa – questo il suo nome di battesimo – non si sente tale. Anzi, lei vorrebbe essere “una piccola Pausini”, che non ha pretese ma è apprezzata in tutto il mondo. Una modestia che le concediamo, perchéè una delle migliori voci della musica italiana e lo ha dimostrato anche nel suo ultimo disco. Con Ero Romantica Rosalba si è messa a nudo, ha scoperto una nuova consapevolezza e ha saputo mettersi al servizio di nuovi stili. Dalla ballata al synth pop, dal pop rock alla dance,è esplosa proprio con il Festival dinel 2009, grazie all’indimenticabile Sincerità. Da quella volta la kermesse le è rimasta nel cuore, e anche nel 2021 Rosalba è approdata all’Ariston con Potevi Fare Di Più. Forte del nuovo album e della ...

