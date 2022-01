Perché durante la Messa si nomina solo uno dei “due Papi”? (Di sabato 15 gennaio 2022) La domanda che molti fedeli si pongono: per quale ragione nella preghiera eucaristica, che si recita durante la Messa, non si menziona il nome di Benedetto dopo quello di Francesco? La risposta del teologo. Il tema coglie un punto controverso e importante dell’attuale condizione della Chiesa, mentre la risposta mette in luce la ragione che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 15 gennaio 2022) La domanda che molti fedeli si pongono: per quale ragione nella preghiera eucaristica, che si recitala, non si menziona il nome di Benedetto dopo quello di Francesco? La risposta del teologo. Il tema coglie un punto controverso e importante dell’attuale condizione della Chiesa, mentre la risposta mette in luce la ragione che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CarloCalenda : La candidatura di Berlusconi a PDR mostra uno dei problemi non solo dell'Italia ma della nostra epoca, la mancanza… - AurelianoStingi : L'influenza anche durante le ondate più violente non ha mai paralizzato il SSN. Ecco perche Covid19, seppure ora co… - Gfvip6_2021 : RT @Penombra_90: Oddio, Basciano ha guardato e commentato Jessica durante l'allenamento! Ora Sophie se la prenderà con Jess perché continua… - Penombra_90 : Oddio, Basciano ha guardato e commentato Jessica durante l'allenamento! Ora Sophie se la prenderà con Jess perché c… - anima_brigante : @GloriaGippy Hahahah qui non ne ho ora, ma si c’è qualche foto perché facevo anche parte del gruppo di paese quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché durante Quirinale, Enrico Letta al centrodestra: 'Patto di legislatura e presidente della Repubblica super partes' Durante la direzione PD, il partito ha dato mandato a Letta, insieme alle capigruppo dem di Camera ... Lo dico con molta chiarezza, perché in questi giorni forse si è confuso un atteggiamento rispettoso ...

Sonia Bruganelli smaschera la Caldonazzo, com'è iniziata l'antipatia: "Voleva regali" ...successo tra le due donne? A risolvere questo mistero c'ha pensato proprio Sonia Bruganelli durante ... Cadeaux perché vip? Sonia Bruganelli: "Nathaly voleva dei cadeaux". E poi mi chiedete perché adoro ...

Perseverance raccoglie il sesto campione di roccia Punto Informatico la direzione PD, il partito ha dato mandato a Letta, insieme alle capigruppo dem di Camera ... Lo dico con molta chiarezza,in questi giorni forse si è confuso un atteggiamento rispettoso ......successo tra le due donne? A risolvere questo mistero c'ha pensato proprio Sonia Bruganelli... Cadeauxvip? Sonia Bruganelli: "Nathaly voleva dei cadeaux". E poi mi chiedeteadoro ...