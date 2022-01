Operatori Salerno Pulita soccorrono senza dimora. Il plauso della FP CGIL. (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte tre Operatori della Salerno Pulita, impegnati nelle operazioni di spazzamento delle strade cittadine, hanno individuato un senza dimora che dormiva su un marciapiede a pochi passi dai rifiuti conferiti da un condominio, in evidente stato di incoscienza e ipotermia. I lavoratori sono immediatamente scesi dal veicolo in dotazione per verificare lo stato di salute dell’uomo e hanno chiamato con urgenza il 118 per i soccorsi. Le temperature gelide di queste notti e la mancanza anche di una coperta avrebbero potuto avere drammatiche conseguenze sull’uomo. “Un plauso ai lavoratori per il tempestivo intervento e per la straordinaria umanità mostrata. Dopo aver individuato il senza dimora e verificato la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte tre, impegnati nelle operazioni di spazzamento delle strade cittadine, hanno individuato unche dormiva su un marciapiede a pochi passi dai rifiuti conferiti da un condominio, in evidente stato di incoscienza e ipotermia. I lavoratori sono immediatamente scesi dal veicolo in dotazione per verificare lo stato di salute dell’uomo e hanno chiamato con urgenza il 118 per i soccorsi. Le temperature gelide di queste notti e la mancanza anche di una coperta avrebbero potuto avere drammatiche conseguenze sull’uomo. “Unai lavoratori per il tempestivo intervento e per la straordinaria umanità mostrata. Dopo aver individuato ile verificato la ...

