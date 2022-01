Manifest 4 sarà l’ultima stagione: data di uscita e anticipazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Manifest 4 Qualche settimana fa hanno esordito su Netflix le prime tre stagioni della serie thriller fantascientifica. Tuttavia, i fan più appassionati si chiedono già quando potranno assistere al gran finale: tutti i dettagli Manifest è una serie televisiva statunitense thriller fantascientifico creata da Jeff Rake, trasmessa da NBC dal 2018. Il 14 giugno 2021, la NBC aveva annunciato la cancellazione della serie dopo solo 3 stagioni, rispetto al progetto iniziale che ne prevedeva sei. I protagonisti di Manifest (Fonte: Instagram)Tuttavia lo sceneggiato avrà ancora un ultimo e quarto capitolo grazie a Netflix. La conferma ufficiale è arrivata il 28 agosto in occasione del cosiddetto “828 Day” che sta ad indicare il numero del volo al centro della serie. Tra l’altro, l’accordo tra Warner Bros TV e Netflix prevede ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 gennaio 2022)4 Qualche settimana fa hanno esordito su Netflix le prime tre stagioni della serie thriller fantascientifica. Tuttavia, i fan più appassionati si chiedono già quando potranno assistere al gran finale: tutti i dettagliè una serie televisiva statunitense thriller fantascientifico creata da Jeff Rake, trasmessa da NBC dal 2018. Il 14 giugno 2021, la NBC aveva annunciato la cancellazione della serie dopo solo 3 stagioni, rispetto al progetto iniziale che ne prevedeva sei. I protagonisti di(Fonte: Instagram)Tuttavia lo sceneggiato avrà ancora un ultimo e quarto capitolo grazie a Netflix. La conferma ufficiale è arrivata il 28 agosto in occasione del cosiddetto “828 Day” che sta ad indicare il numero del volo al centro della serie. Tra l’altro, l’accordo tra Warner Bros TV e Netflix prevede ...

Advertising

january16bigwin : @gkhosts @MonesNFTs @Xantus_Insights Tg: Sara Solano - hotchiwitchi_ : RT @NiallToMeetYa: Potrà salvare tutti i passeggeri del volo 828, ma per me sarà sempre il principe azzurro Change my mind #manifest http… - moonlightnjallx : RT @NiallToMeetYa: Potrà salvare tutti i passeggeri del volo 828, ma per me sarà sempre il principe azzurro Change my mind #manifest http… - figliodimarx : manifest sarà pure una merdata senza senso ma sono incollato al letto con la faccia su netflix da giorni x colpa sua io boh - Irene_Silmarien : Il volo 828 é scomparso per 5 anni, ma per i passeggeri sono passati solo pochi giorni. Che cosa sarà successo?… -