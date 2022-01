Lutto nel Napoletano, Alessandro morto di covid-19: aveva soli 37 anni (Di sabato 15 gennaio 2022) Torre del Greco. Il Coronavirus miete un’altra giovane vittima. Alessandro Ciaramella, 37 anni, non ce l’ha fatta. Il giovane era vaccinato, ma non è riuscito a sopravvivere a causa anche di complicazioni derivanti da patologie pregresse. Figlio di commercianti molto noti a Torre del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Torre del Greco. Il Coronavirus miete un’altra giovane vittima.Ciaramella, 37, non ce l’ha fatta. Il giovane era vaccinato, ma non è riuscito a sopravvivere a causa anche di complicazioni derivanti da patologie pregresse. Figlio di commercianti molto noti a Torre del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NapoliCalciogol : Grave lutto nel mondo del calcio a Napoli: addio a mister Enrico Saggiomo - marchess88 : È giallo sull'attacco hacker alla rete internet dell'Ucraina e intanto in #Inghilterra @BorisJohnson è in crisi per… - PaoloScorpio : RT @Zelo22327952: Lutto nel mondo della musica. Si scioglie la più famosa band degli ultimi tempi. Sì sì vax l'abbiamo cantata tutti ma i t… - nikkoletta59 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro 2.01.22 - Caserta 35 Malore Improvviso Malore improvviso, Teresa muore a 35 anni: lutto nel casertano htt… - Marchess86 : È giallo sugli attacchi hacker alla rete internet dell'Ucraina e intanto in #Inghilterra @BorisJohnson è in crisi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Boris si scusa con la Regina: feste nel lutto per Filippo Dopo il pubblico mea culpa di Boris Johnson in Parlamento per il party tenuto nel giardino del suo ... soprattutto perché hanno avuto luogo in un momento di lutto nazionale. A quanto sembra, Boris ...

Una Vita anticipazioni: Marcos ed Antonito cadono nella loro rete Una Vita: Marcos e Antonito nel mirino di Aurelio e Natalia Marcos per paura che i Quesada ... Marcos non avrà neppure il tempo di elaborare il suo lutto, che quest'ultimo lo tormenterà. Leggi anche ...

Grave lutto nel mondo del calcio a Napoli: addio a mister Enrico Saggiomo NapoliToday Musica in lutto: addio ad Angelo Gilardino Si è spento ieri nella sua città, Vercelli, all’età di ottant’anni. Dopo aver studiato chitarra, violoncello e composizione, nel 1958 aveva iniziato la carriera concertistica, concentrandosi ...

Drammatica storia a Vite al Limite: pesava più di 300 kg, clamoroso! (Mezzokilo) Nel corso di queste lunghe settimane ... (Tipiù) Vite al Limite, il triste annuncio del programma: tutto sul nuovo lutto. Leggi anche –> Drusilla Foer: tutto su una delle co-conduttrici ...

Dopo il pubblico mea culpa di Boris Johnson in Parlamento per il party tenutogiardino del suo ... soprattutto perché hanno avuto luogo in un momento dinazionale. A quanto sembra, Boris ...Una Vita: Marcos e Antonitomirino di Aurelio e Natalia Marcos per paura che i Quesada ... Marcos non avrà neppure il tempo di elaborare il suo, che quest'ultimo lo tormenterà. Leggi anche ...Si è spento ieri nella sua città, Vercelli, all’età di ottant’anni. Dopo aver studiato chitarra, violoncello e composizione, nel 1958 aveva iniziato la carriera concertistica, concentrandosi ...(Mezzokilo) Nel corso di queste lunghe settimane ... (Tipiù) Vite al Limite, il triste annuncio del programma: tutto sul nuovo lutto. Leggi anche –> Drusilla Foer: tutto su una delle co-conduttrici ...