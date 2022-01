Jonah Rock | “Bam Bam Bigelow è una delle mie più grandi fonti d’ispirazione”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Come abbiamo potuto notare dal ring gear di NXT TakeOver XXX,, ai tempi Bronson Reed, si rifà molto allo stile della leggendaria Beast From The East, il compianto Bam Bam, trai primi big man ad introdurre nel proprio arsenale prevalentemente manovre funamboliche. Durante un’intervista con WrestleZone,ha parlato della fontecherappresenta per lui. Dal ring gear al lottato “Sicuramente, è una grande fonteper me. Ho parlato di come mi ispira, ma a TakeOver XXX ho avuto l’opportunità di rendergli onore vestendo un ring gear richiamante le fiamme di. Penso che ognuno se lo ricordi e possa fare 2+2; anche il gear che ho adesso, con le fiamme argentate, è un omaggio a Bam Bam ...

