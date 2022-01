Giorgi-Potapova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Camila Giorgi esordirà agli Australian Open 2022 affrontando Anastasia Potapova. Debutto più ostico di quanto sembra per l’azzurra, testa di serie numero 30. A contenderle l’accesso al secondo turno la russa Potapova, capace di superare le qualificazioni in entrambi i tornei disputati nel 2022. Di contro, Giorgi si è cancellata dai due eventi ai quali avrebbe dovuto prendere parte. Camila partirà comunque leggermente favorita, ma guai a sottovalutare l’impegno. Tra le due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Giorgi e Potapova si svolgerà in data lunedì 17 gennaio, con ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Camilaesordirà agliaffrontando Anastasia. Debutto più ostico di quanto sembra per l’azzurra, testa di serie numero 30. A contenderle l’accesso al secondo turno la russa, capace di superare le qualificazioni in entrambi i tornei disputati nel. Di contro,si è cancellata dai due eventi ai quali avrebbe dovuto prendere parte. Camila partirà comunque leggermente favorita, ma guai a sottovalutare l’impegno. Tra le due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà inlunedì 17 gennaio, con ...

