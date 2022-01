Copa del Rey | avanzano Mallorca | Rayo Vallecano e Cadice | derby di Siviglia interrotto

Leggi su sportface

(Di domenica 16 gennaio 2022) I risultati della giornata didel Rey, in cui si sono giocate quattro partite valide per gli ottavi di finale. A fare più rumore è sicuramente quanto accaduto nelditra il Betis e la formazione di Lopetegui: sul risultato di 1-1 dopo i gol, in pochi minuti, del “Papu” Gomez a cui ha risposto Fekir, l’incontro è stato sospeso per lancio di oggetti dei tifosi della squadra di casa nei confronti dei giocatori avversari (QUI IL VIDEO). Nel pomeriggio, ilaveva avuto la meglio per 2-1 sull’Espanyol: il gol di Kubo alla mezz’ora e quello di Prats al 60?, sembravano aver messo al sicuro la qualificazione della formazione di casa. Ma la rete di Puado al 62? ha riaperto il match: ci sono voluti circa cinque minuti di revisione al var per valutare la posizione del giocatore dei catalani, visto che ...