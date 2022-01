Betis-Siviglia interrotta | giocatore colpito in testa da un bastone VIDEO

Advertising

(Spagna) - La violenza insensata interrompe il rovente derby di Coppa del Re fra: al 48' dalle tribune del Benito Villamarìn è piovuta in campo una mazza , a prima vista metallica, della lunghezza di circa mezzo metro, che ha colpito in pieno volto il ...Era una partita stupenda, un criminale l'ha rovinata. Notte di derby al Benito Villamarin, 'El Gran Derbi' come lo chiamano qui.per gli ottavi di Coppa del Re. Grande ambiente, golazo del Papu Gomez, pareggio direttamente su calcio d'angolo di Nabil Fekir che sorprende il terzo portiere delAlfaro, e ...Il derby di Siviglia fra Betis e Siviglia, partita valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey, è stato sospeso a causa per lancio di oggetti in campo. Nello specifico il centrocampista del ...L'arbitro ha interrotto il match al 48', quando al centrocampista di Lopetegui è piovuta in testa dagli spalti un oggetto di circa mezzo metro di lunghezza ...