Zendaya ricorda Ronnie Spector prima di interpretarla in un film: "Spero di renderti orgogliosa"

"Poterti conoscere è stato uno dei più grandi onori della mia vita", ha scritto Zendaya su Instagram ricordando la grande Ronnie Spector, scomparsa questo mercoledì. Zendaya ha scelto Instagram per rendere omaggio a Ronnie Spector: la cantante del leggendario gruppo femminile Ronettes è morta mercoledì all'età di 78 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. Zendaya, che interpreterà la Spector in un film sulla vita della musicista, l'ha onorata condividendo un selfie che ha scattato con la popstar a dicembre 2018. "Questa notizia mi spezza il cuore", ha scritto Zendaya. "Parlare di lei come se non fosse con noi è strano dato che è sempre stata così incredibilmente piena di vita."

