Uomini e Donne, Alessandro Verdolini commenta la scelta di Roberta Giusti e tira una frecciata ad Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra martedì e mercoledì a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Roberta Giusti che è ricaduta su Samuele Carniani mentre a Luca Salatino è stato proposto il trono, che lui ha accettato. Tra coloro che hanno commentato la puntata, e si sono congratulati con i neo fidanzati, c’è stato anche Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte, compagna di trono di Roberta. Alessandro, nel complimentarsi con i due ragazzi, ha lasciato un commento che va chiaramente a pungere Andrea Nicole ed il suo fidanzato Ciprian Aftim, che la tronista ha scelto in modo anomalo dal momento che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra martedì e mercoledì aè andata in onda ladiche è ricaduta su Samuele Carniani mentre a Luca Salatino è stato proposto il trono, che lui ha accettato. Tra coloro che hannoto la puntata, e si sono congratulati con i neo fidanzati, c’è stato anche, ex corteggiatore di, compagna di trono di, nel complimentarsi con i due ragazzi, ha lasciato un commento che va chiaramente a pungereed il suo fidanzato, che la tronista ha scelto in modo anomalo dal momento che ...

Advertising

TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - OpusDiabuli : Pensando al fatto che un viscido che ha abusato di ragazzine (ai tempi) minorenni finite nel giro della prostituzio… - Agassizi69 : RT @pietroraffa: La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché il blu… -