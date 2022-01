Advertising

Digital_Day : La nuova delibera AGCOM approva la nuova formulazione dell'offerta di co-finanziamento per la rete di Fibercop che… - zazoomblog : TIM e AGCOM trovano la quadra sulla FTTH di Fibercop che porterà la fibra in oltre 2500 comuni - #AGCOM #trovano… - raffacascioli : RT @Antonellogiac: Tim, Agcom: 'Su offerta co-investimento lavoro serio. Obiettivi di politica industriale prerogativa del Governo' - Inter… - Antonellogiac : Tim, Agcom: 'Su offerta co-investimento lavoro serio. Obiettivi di politica industriale prerogativa del Governo' -… - Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #Tim, #Agcom: “Su offerta co-investimento lavoro serio. Obiettivi di politica industriale prerogativa del Governo” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : TIM AGCOM

CorCom

I numeri parlano chiaro: l'ultimo rapportodescrive la rete fissa come un settore nel suo ... Levi non esclude a priori l'ingresso nella stessa Fibercop , il cui capitale è oggi nelle mani di...- Le valutazioni hanno riguardato in particolare l'offerta dinella sua versione trasmessa lo scorso 22 dicembre 2021, che tiene conto delle richieste di modifiche e integrazioni formulate a...Avviata la nuova consultazione pubblica per sancire definitivamente lo schema di Offerta di coinvestimento di Fibercop, che permetterà agli operatori di accedere alla rete in FTTH che connetterà quasi ...La nostra rassegna stampa: la piattaforma che trasmette la Serie A ha fatto esplodere il problema di avere una currency unica.