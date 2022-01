The Settlers: la data d’uscita ufficiale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ubisoft ha svelato la data d’uscita ufficiale del reboot della storica serie strategica The Settlers, fissata per il 17 marzo 2022. Inoltre la software house ha anche annunciato diversi dettagli in merito alla closed beta che sarà disponibile dal 20 al 24 gennaio 2022. The Settlers: data d’uscita e caratteristiche The Settlers si presenta con un aspetto colorato, in linea con i toni da cui la serie è stata caratterizzata. La closed beta permette di provare parte del tutorial e la modalità schermaglia: 1v1 e 2v2. La modalità schermaglia è diretta e non lascia spazio a molti preamboli: all’inizio si dispone di una certa quantità di risorse con cui bisogna sviluppare la propria fazione il più velocemente possibile. Niente filmati, niente testi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ubisoft ha svelato ladel reboot della storica serie strategica The, fissata per il 17 marzo 2022. Inoltre la software house ha anche annunciato diversi dettagli in merito alla closed beta che sarà disponibile dal 20 al 24 gennaio 2022. Thee caratteristiche Thesi presenta con un aspetto colorato, in linea con i toni da cui la serie è stata caratterizzata. La closed beta permette di provare parte del tutorial e la modalità schermaglia: 1v1 e 2v2. La modalità schermaglia è diretta e non lascia spazio a molti preamboli: all’inizio si dispone di una certa quantità di risorse con cui bisogna sviluppare la propria fazione il più velocemente possibile. Niente filmati, niente testi ...

Advertising

StefaniaC11 : RT @spikedani89: Nei giorni scorsi ho giochicchiato al 'nuovo' The Settlers e visto che è abbastanza reazionario, faccio una petizione perc… - Asgard_Hydra : The Settlers di Ubisoft torna su PC dopo 30 anni con un intenso reboot - - PCGamingit : The Settlers uscirà il 17 Marzo - - spikedani89 : @DokHgn Io giocando un po' mi sono chiesto se i bei ricordi dei vecchi The Settlers non siano semplice nostalgia. - spikedani89 : Nei giorni scorsi ho giochicchiato al 'nuovo' The Settlers e visto che è abbastanza reazionario, faccio una petizio… -