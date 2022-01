Sci alpino, Kilde vince a Wengen davanti a Odermatt e Feuz. Dominik Paris lontano dal podio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stessi nomi, ma cambia solo l’ordine. Se ieri in superG ha vinto Marco Odermatt davanti ad Aleksander Aamodt Kilde, oggi il norvegese si è preso la rivincita nella prima discesa di Wengen (domani si replica), battendo proprio lo svizzero. Per Kilde si tratta della prima vittoria della carriera sulla Lauberhorn, l’undicesima in totale in Coppa del Mondo; mentre per lo svizzero c’è un altro secondo posto dopo quello di Bormio. Una gara quasi alla pari tra Kilde ed Odermatt, con lo svizzero che ha commesso un errore probabilmente fatale nella parte centrale, finendo a 19 centesimi dal norvegese. Sul podio ci sale anche il padrone di casa Beat Feuz, che riscatta il brutto superG di ieri, concludendo al terzo posto a 30 centesimi dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stessi nomi, ma cambia solo l’ordine. Se ieri in superG ha vinto Marcoad Aleksander Aamodt, oggi il norvegese si è preso la rivincita nella prima discesa di(domani si replica), battendo proprio lo svizzero. Persi tratta della prima vittoria della carriera sulla Lauberhorn, l’undicesima in totale in Coppa del Mondo; mentre per lo svizzero c’è un altro secondo posto dopo quello di Bormio. Una gara quasi alla pari traed, con lo svizzero che ha commesso un errore probabilmente fatale nella parte centrale, finendo a 19 centesimi dal norvegese. Sulci sale anche il padrone di casa Beat, che riscatta il brutto superG di ieri, concludendo al terzo posto a 30 centesimi dal ...

