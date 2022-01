Roberto Insigne: «Lorenzo via da Napoli? Non è stata colpa sua» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la vittoria del Benevento sul Monza, Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando la scelta del capitano del Napoli di lasciare il club a fine stagione per trasferirsi in Canada, per vestire la maglia del Toronto. “Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua. Però dico solo una cosa: non è stata colpa sua”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la vittoria del Benevento sul Monza,, fratello di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando la scelta del capitano deldi lasciare il club a fine stagione per trasferirsi in Canada, per vestire la maglia del Toronto. “Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita percambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da, che è casa sua. Però dico solo una cosa: non èsua”. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Roberto #Insigne: «Lorenzo via da Napoli? Non è stata colpa sua» A Sky Sport: «Toronto è lontanissima e lì fa fred… - CalcioOggi : Addio Insigne al Napoli, il fratello Roberto: 'Via non per colpa sua' - Fantacalcio ® - fiore_1926 : RT @claudioruss: Roberto #Insigne: “#Toronto è lontana? Lontanissima, fa freddo (ride, ndr). Una vita che cambia? Sicuramente, ma ha fatto… - zazoomblog : Insigne parla il fratello Roberto: Via da Napoli non per colpa sua. E casa sua ora cambierà vita - #Insigne #parla… - MundoNapoli : Roberto Insigne: “Lorenzo ha lasciato il Napoli non per colpa sua” -