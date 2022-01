Rimodulazioni TIM del 2022 | a partire dal 28 febbraio su alcune ricaricabili

(Di venerdì 14 gennaio 2022) LeTIM tornano anche nel, modificando le condizioni contrattuali diofferte mobili, non più parte del canvass. Alcuni già clienti, infatti, stanno ricevendo la relativa comunicazione circa le modifiche unilaterali del loro contratto, che diventeranno effettive adal primo rinnovo successivo alla data del 28. Si parla di un aumento del canone mensile di 2 euro, a fronte di un incremento del quantitativo di GB disponibili nell’offerta (dovremmo parlare di 20GB in più, sommati a quelli già disponibili). Non sappiamo ancora dirvi quali sono le esatte offerte coinvolte nelle più recentiTIM: il nostro consiglio, quindi, è quello di tenere d’occhio gli SMS in arrivo (il gestore ...

Advertising

infoitscienza : Nuove rimodulazioni TIM in arrivo: aumenti di 2€ al mese -

Ultime Notizie dalla rete : Rimodulazioni TIM

... Vodafone, WindTre,, Very Mobile. Le compagnie telefoniche si sono sfidate a suon di super ... Non ci sono costi nascosti né è prevista la possibilità difuture. La rete 5G è ...Per i clienti dei principali gestori telefonici (Wind,e Vodafone), infatti, si profila un mese ... La situazione è stata analizzata da Sos Tariffe.it , secondo il quale lehanno ...Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, le offerte che dovrebbero essere coinvolte nelle nuove rimodulazioni TIM sono quelle con tariffa da 7,99€ al mese con 50 GB e quelle da 9,99€ al mese ...Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, le offerte che dovrebbero essere coinvolte nelle nuove rimodulazioni TIM sono quelle con tariffa da 7,99€ al mese con 50 GB e quelle da 9,99€ al mese ...