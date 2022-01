Non ce l'ha fatta la bimba di 3 anni caduta da un palazzo (Di venerdì 14 gennaio 2022) La bambina di 3 anni caduta giovedì sera da un palazzo a Torino non ce l'ha fatta. E' morta all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La piccola aveva riportato gravissimi traumi ed era ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) La bambina di 3giovedì sera da una Torino non ce l'ha. E' morta all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La piccola aveva riportato gravissimi traumi ed era ...

