Milan, Maignan si è allenato: defaticante con i compagni / PM News (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mike Maignan, portiere del Milan, si è allenato regolarmente a Milanello insieme ai calciatori impegnati ieri in Coppa Italia Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mike, portiere del, si èregolarmente aello insieme ai calciatori impegnati ieri in Coppa Italia

Advertising

sportface2016 : #MilanGenoa, infortunio per #Maignan: problema alla coscia, stringe i denti e non esce - PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - AntoVitiello : ?? Grande vittoria del #Milan a #SanSiro, ora a -1 dal primo posto. Nonostante le 10 defezioni per covid e assenze v… - notizie_milan : Milanello: nessun problema per Maignan - Milannews24_com : #Maignan si è allenato regolarmente -